Власти Литвы заявили о намерении предоставить Украине вертолеты и зенитные орудия

Сообщается, что данное решение было принято представителями сразу нескольких государств, среди которых Литва, Эстония, Великобритания, Германия, Латвия, Испания, Нидерланды, Чехия, Дания, Словакия и Польша. Известно, что украинским вооруженным силам будут предоставлены вертолеты Ми-8, десятки зенитных орудий L-70, а также большое количество боеприпасов к ним.