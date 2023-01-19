Латвия поделилась планами по обучению украинских солдат в 2023 году

Латвия намерена в 2023 году провести курс боевой подготовки по различным программам для двух тысяч солдат ВСУ, сообщили представители минобороны страны.
Планами Латвия поделилась в совместном заявлении, составленном министрами обороны в эстонском городе Тапа. Его текст опубликовало британское правительство.
«В 2023 году Латвия планирует готовить около двух тысяч украинских солдат по различным программам, начиная с базовой подготовки пехоты до специализированных курсов», — говорится в заявлении.
На встрече в Тапе присутствовали министры из Эстонии, Британии и Литвы, а также представители Испании, Нидерландов, Латвии, Польши, Германии, Словакии, Дании и Чехии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок Киеву вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал западных партнеров прекратить попытки затянуть кризис на Украине.