Терапевт Серебряков объяснил, как не допустить развитие смертельно опасных заболеваний

Появление ряда симптомов должно становиться сигналом для срочного посещения врача, чтобы не упустить развитие опасных заболеваний, предупредил терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина Даниил Серебряков.
Ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт являются самыми частыми причинами смерти людей. В связи с этим особенно важно реагировать на появление симптомов этих недугов, передает «Газета.Ru».
«Ряд симптомов из данной рубрики, которые нельзя игнорировать, — это стойкое повышение артериального давления и появление одышки и сильных болей при физической нагрузке, а возможно, даже спонтанно в покое», — сообщил Серебряков.
К другим симптомам, требующим визита к терапевту, являются внезапные головокружения, постоянно повышенное артериальное давление, нарушения координации, потеря ориентации в пространстве.