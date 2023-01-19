Киевская «Аллея смелости» пополнилась именем главы Евросовета Мишеля

Ранее стало известно, что президент Евросовета приехал в столицу Украины с рабочим визитом. О своих планах он рассказал на странице в Twitter. Среди них значатся встречи с главой государства, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, а также представителями Верховной рады.