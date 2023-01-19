Киевская «Аллея смелости» пополнилась именем главы Евросовета Мишеля

Руководство Украины возвеличило главу Европейского совета Шарля Мишеля в своей столице. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы главы государства Владимира Зеленского.
Ее представители проинформировали, что на «Аллее смелости», расположенной в Киеве, запечатлели имя председателя Евросовета. Помимо этого, Зеленский вручил Мишелю орден «За заслуги» первой степени.
«Спасибо за всю помощь и мощную поддержку! Украина это очень ценит», — указано в официальном Telegram-канале действующего украинского лидера.
Ранее стало известно, что президент Евросовета приехал в столицу Украины с рабочим визитом. О своих планах он рассказал на странице в Twitter. Среди них значатся встречи с главой государства, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, а также представителями Верховной рады.