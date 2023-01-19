Президент Хорватии Миланович прокомментировал скандал из-за похвалы Лаврова в его адрес

Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал честным высказывание лидера Хорватии о том, что страны НАТО ведут прокси-войну с Москвой на Украине. Последний отметил, что виделся с российским дипломатом лишь однажды и во время беседы «был холоден».