Хорватский президент Зоран Миланович столкнулся с критикой, когда получил похвалу со стороны России. Его комментарий по сложившейся ситуации приводит HRT.
Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал честным высказывание лидера Хорватии о том, что страны НАТО ведут прокси-войну с Москвой на Украине. Последний отметил, что виделся с российским дипломатом лишь однажды и во время беседы «был холоден».
«Мы имеем дело со страной, которая не может себе позволить проиграть войну — Россией, ядерной силой высшей категории... Мы должны не морализировать и анализировать, а избежать худшего, нас никто ни о чем не спрашивает», — сказал Миланович.
Страны, входящие в НАТО, в свете украинского кризиса стали оказывать военную поддержку Киеву. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это только усугубит положение дел.