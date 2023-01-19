Силовики задержали подозреваемого в пособничестве убийце чиновника в Иваново

В региональном СУ СКР отметили, что подозревают в расправе 27-летнего брата задержанного мужчины. Родственники накануне приехали на улицу Кузнецова, чтобы встретиться там с потерпевшим. Фигуранты хотели разобраться из-за возникшего ранее конфликта.