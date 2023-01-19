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Силовики задержали подозреваемого в пособничестве убийце чиновника в Иваново

Происшествия
Силовики задержали подозреваемого в пособничестве убийце чиновника в Иваново

В ходе расследования убийства 32-летнего чиновника в Иваново сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего мужчину. По их версии, гражданин является пособником в убийстве.

В региональном СУ СКР отметили, что подозревают в расправе 27-летнего брата задержанного мужчины. Родственники накануне приехали на улицу Кузнецова, чтобы встретиться там с потерпевшим. Фигуранты хотели разобраться из-за возникшего ранее конфликта.

Старший из братьев расстрелял сотрудника департамента дорожного хозяйства и транспорта, считают следователи. Сейчас предполагаемый стрелок находится в розыске. Он может передвигаться на иномарке Hyundai Solaris
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