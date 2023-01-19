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Месси открыл счет в матче между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда с Роналду

Спорт
Месси открыл счет в матче между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда с Роналду

Лионель Месси вывел «Пари Сен-Жермен» вперед в матче со сборной звезд Эр-Рияда, за которую играет Криштиану Роналду.

Товарищеский матч между французским «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда проходит в Саудовской Аравии 19 января. Счет в игре был открыт уже на третьей минуте. Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины Лионель Месси реализовал выход один на один и вывел свою команду вперед.

Примечательно, что в матче принимает участие новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португальский форвард, играющий за сборную Эр-Рияда, подписал контракт с саудовским клубом 31 декабря 2022 года.
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