Месси открыл счет в матче между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда с Роналду

Лионель Месси вывел «Пари Сен-Жермен» вперед в матче со сборной звезд Эр-Рияда, за которую играет Криштиану Роналду.
Товарищеский матч между французским «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда проходит в Саудовской Аравии 19 января. Счет в игре был открыт уже на третьей минуте. Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины Лионель Месси реализовал выход один на один и вывел свою команду вперед.
Примечательно, что в матче принимает участие новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португальский форвард, играющий за сборную Эр-Рияда, подписал контракт с саудовским клубом 31 декабря 2022 года.