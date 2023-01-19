Месси открыл счет в матче между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда с Роналду

Товарищеский матч между французским «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда проходит в Саудовской Аравии 19 января. Счет в игре был открыт уже на третьей минуте. Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины Лионель Месси реализовал выход один на один и вывел свою команду вперед.