ЦБ зафиксировал рост международных резервов России до 592 млрд долларов

Центробанк РФ обновил данные о размере международных резервов. По состоянию на 13 января они составили 592 млрд долларов.
Речь идет о высоколиквидных финансовых активах, которые находятся в распоряжении ЦБ и кабмина. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных активов.
По данным регулятора, показатель за неделю с 6 января увеличился на 10 млрд долларов. Исторический максимум, когда международней резервы достигали 643,2 млрд, был зафиксирован 18 февраля 2022 года.