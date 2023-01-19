Певица Ольга Бузова похвасталась серьгами за 1,7 миллиона рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась дорогостоящим ювелирным украшением. Исполнительница хита «Мало половин» показала серьги стоимостью 1,7 миллиона рублей.
Артистка выложила в соцсетях видео с распаковкой украшения. Бузова продемонстрировала, как открывает черную кожаную коробку бренда Graff.
Внутри певицу ждали сверкающие серьги с бриллиантами. Похоже, бывшая ведущая «Дома-2» получила их в подарок.
«Какая красота! Спасибо», — подписала фото с украшением знаменитость.
Стоимость таких сережек на официальном сайте Graff составляет 25 тысяч долларов. Это чуть больше 1,7 миллиона рублей по текущему курсу.
Напомним, Ольга Бузова отметит день рождения 20 января. Поющей ведущей исполнится 37 лет. Возможно, серьги преподнесли ей заранее в честь важной даты.
Певица готовится сделать подарок поклонникам в честь своего дня рождения. Она выпустит новую песню и клип в день 37-летия.
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