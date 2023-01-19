Нацполиция Украины допросила более 2 тысяч очевидцев крушения вертолета в Броварах

Национальная полиция Украины провела опрос после авиакатастрофы в Броварах. Силовики допросили более двух тысяч человек, которые могли быть очевидцами трагедии, говорится в Telegram-канале ведомства.
Напомним, ЧП произошло недалеко от жилых домов и детского сада. Вертолет с руководством МВД на борту разбился после того, как загорелся в воздухе. Погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и еще несколько высокопоставленных лиц. Кроме того, жертвами трагедии стали четыре ребенка.
Специалисты выдвинули несколько версий случившегося: диверсия, нарушение правил безопасности полета и технические неполадки судна.