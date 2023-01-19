Разброд и шатание: военный эксперт Дандыкин высказался о причинах «дружественного огня» в ВСУ

Частые случаи ударов по своим войскам у украинской стороны вызваны, в том числе, усилиями ВС РФ по выведению из строя связи противника.
Ликвидация российскими войсками средств связи противника и его дезорганизация — одна из причин отсутствия должной слаженности между подразделениями ВСУ, полагает военный эксперт Василий Дандыкин.
Так в беседе с международной редакцией ФАН он прокомментировал рассказ украинского военнопленного, чьи товарищи погибли в результате «дружественного огня». В интервью РИА Новости солдат рассказал, как после пролета беспилотника по их позициям ударил миномет, причем огонь, по словам бывалых бойцов, велся со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военнослужащий пояснил, что такие инциденты случаются из-за недостаточного понимания обстановки в районах, где проходят границы смежных подразделений.
Как отметил Дандыкин, вполне возможно, что во многом это «непонимание» украинских командиров и рядовых вызвано эффективными действиями российских войск. Эксперт подчеркнул, что по обе стороны фронта находятся достаточно опытные противники. Однако у России есть мощная артиллерия и ракетные войска, способные выводить из строя средства связи противника, а также системы радиоэлектронной борьбы, доставляющие массу проблем подразделениям ВСУ на передовой. Нельзя исключать и то, что ВС РФ нашли способ препятствовать нормальной работе даже спутниковых систем.
«Опыт первого периода Великой Отечественной чему научил? За счет чего немцы брали верх? За счет организованной связи. И первое, что они делали — уничтожали все виды связи Красной армии — и проводной, и радио. Наносили удары, чтобы дезорганизовать управление соединений и частей», — напомнил Дандыкин.
Борьба с таким противником в свое время дала русской армии нужный опыт, который сказался на выстраивании стратегии ведения боя.
Когда не поступают приказы и нарушается взаимодействие между подразделениями — на территории противника начинается «разброд и шатание», пояснил эксперт. При этом ВС РФ имеют все необходимое, чтобы «помочь» украинским войскам в этом нелегком деле, уничтожая поставленные натовцами радио- и спутниковые комплексы.
«Возможности такие есть. Они и раньше были, но сейчас с каждым месяцем их становятся все больше и больше», — отметил спикер.
В таких условиях неразберихи добавляет и работа спецназа: не только у украинской стороны есть разведывательно-диверсионные группы. Постоянные вылазки российских бойцов в тыл противника добавляет ВСУ нервозности, которая, не разобравшись, вполне может принять за врага свои же формирования, возвращающиеся с задачи, и накрыть огнем.
Подобный пример произошел относительно недавно: разведывательная группа 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, обнаруженная российскими БПЛА и потерявшая под обстрелом порядка 20 человек, отступила и столкнулась с другим украинским формированием. Последнее, не имея необходимых средств связи и не видя на бойцах опознавательных знаков, приняло штурмовиков за противника, вступило с ним в бой и навело на «врага» артиллерию. В результате общие потери среди группы 128-й бригады превысили 50 человек, многие получили ранения.