Разброд и шатание: военный эксперт Дандыкин высказался о причинах «дружественного огня» в ВСУ

Как отметил Дандыкин, вполне возможно, что во многом это «непонимание» украинских командиров и рядовых вызвано эффективными действиями российских войск. Эксперт подчеркнул, что по обе стороны фронта находятся достаточно опытные противники. Однако у России есть мощная артиллерия и ракетные войска, способные выводить из строя средства связи противника, а также системы радиоэлектронной борьбы, доставляющие массу проблем подразделениям ВСУ на передовой. Нельзя исключать и то, что ВС РФ нашли способ препятствовать нормальной работе даже спутниковых систем.