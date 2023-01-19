История с Линдой Евангелистой — исключение: врач Гришина рассказала о влиянии криолиполиза на организм

Криолиполиз — это метод воздействия холодом на подкожно-жировую клетчатку с целью разрушения жирового слоя и последующей коррекции формы тела. Процедура давно существует на вооружении в бьюти-индустрии, как в клиниках, так и в салонах красоты.
Как правило, криолиполизу подвергаются те зоны, которые больше всего беспокоят как мужчин, так и женщин. Например, область живота, так называемый «фартук», внутренняя поверхность бедер, иногда и ярко выраженные жировые пакеты на подбородке. Врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина во время беседы с корреспондентом ФАН рассказала о процедуре и ее влиянии на организм человека.
«Глобально это не способствует снижению веса, а корректирует жировые пакеты в зоне, где производится наложение специальной насадки для криолиполиза. Она в виде вакуума засасывает жировой пакет и дальше идет воздействие низкими температурами, которые при охлаждении жировых клеток приводят к их разрушению», — объяснила врач.
Противопоказания к применению криолиполиза:
– беременность (на любых сроках);
– онкологические заболевания;
– аутоиммунные заболевания;
– заболевания печени и почек. При данном виде воздействия идет распад жировой ткани и последующая ее утилизация через выделительные органы, которыми и являются почки и печень;
– нарушение целостности кожного покрова;
– воспалительные процессы на коже, которые присутствуют в момент проведения процедуры.
«Из вредных воздействий криолиполиза, пожалуй, наиболее ярко выраженным может быть только покраснение зоны, на которую накладывалась вакуумная насадка. Это покраснение сохраняется от получаса до часа. Иногда может быть, наоборот, побледнение, потеря чувствительности. У людей с холодовой аллергией может возникнуть сыпь, но все эти явления быстро проходят», — рассказала Натэла Гришина.
Несколько лет назад модель Линда Евангелиста рассказала, что стала «жертвой криолиполиза». После процедуры у нее не уменьшились объемы тела, а наоборот, увеличились. По этой причине Евангелиста перестала смотреть на себя в зеркало и появляться на публике.
«Прямых доказательств такого воздействия криолиполиза на обменные процессы на сегодняшний день не существует. Наверное, если возник этот вопрос, то должны были быть проведены клинические наблюдения, собрана доказательная база в качестве подтверждения. Когда процедура только появилась были приведены доказательства, что эта процедура безопасная и не наносит вред. История с Линдой Евангелистой, пожалуй, единственная на моей памяти, которая связывает криолиполиз с нежелательными последствиями. Стоит отметить, что криолиполиз не является панацеей для похудения. Однако негативных последствий организму он не наносит», — заключила специалист.
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