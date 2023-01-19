История с Линдой Евангелистой — исключение: врач Гришина рассказала о влиянии криолиполиза на организм

Как правило, криолиполизу подвергаются те зоны, которые больше всего беспокоят как мужчин, так и женщин. Например, область живота, так называемый «фартук», внутренняя поверхность бедер, иногда и ярко выраженные жировые пакеты на подбородке. Врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина во время беседы с корреспондентом ФАН рассказала о процедуре и ее влиянии на организм человека.