Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Запад поставлять танки Украине

США и другие страны Североатлантического альянса должны сфокусироваться на предоставлении президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимого вооружения, чтобы он мог довести дело до конца. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Мы должны продолжать. Дайте им танки. Терять абсолютно нечего», — убеждал Джонсон представителей НАТО в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Он также призвал не пытаться предугадать возможные действия российского лидера Владимира Путина, поскольку, по его словам, в настоящее время даже в британской политике сложно разобраться.