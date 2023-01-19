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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Запад поставлять танки Украине

Армия
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Запад поставлять танки Украине

США и другие страны Североатлантического альянса должны сфокусироваться на предоставлении президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимого вооружения, чтобы он мог довести дело до конца. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Мы должны продолжать. Дайте им танки. Терять абсолютно нечего», — убеждал Джонсон представителей НАТО в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Он также призвал не пытаться предугадать возможные действия российского лидера Владимира Путина, поскольку, по его словам, в настоящее время даже в британской политике сложно разобраться.
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