Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Соединенные Штаты достигли предельного уровня госдолга в 31,4 трлн долларов

Экономика
Соединенные Штаты достигли предельного уровня госдолга в 31,4 трлн долларов

Соединенные Штаты довели объем своего государственного долга до максимально разрешенных 31,381 трлн долларов.

На деле показатель уже превысил это значение, достигнув 31,416 трлн, однако некоторые обязательства не учитываются при сопоставлении, поэтому формально планка не пробита.

Чтобы избежать дефолта, американский минфин будет предпринимать чрезвычайные меры, пока не удастся достигнуть договоренности об очередном повышении потолка. Последний раз это делалось в 2021 году.

Министр финансов Джанет Йеллен отметила, что срок, когда у правительства больше не хватит денег, чтобы выполнить все обязательства, может наступить уже в июне.
сша экономика сша госдолг сша
Военкоры ФАН
Лучшие в аду