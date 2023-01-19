Соединенные Штаты достигли предельного уровня госдолга в 31,4 трлн долларов

Соединенные Штаты довели объем своего государственного долга до максимально разрешенных 31,381 трлн долларов.
На деле показатель уже превысил это значение, достигнув 31,416 трлн, однако некоторые обязательства не учитываются при сопоставлении, поэтому формально планка не пробита.
Чтобы избежать дефолта, американский минфин будет предпринимать чрезвычайные меры, пока не удастся достигнуть договоренности об очередном повышении потолка. Последний раз это делалось в 2021 году.
Министр финансов Джанет Йеллен отметила, что срок, когда у правительства больше не хватит денег, чтобы выполнить все обязательства, может наступить уже в июне.