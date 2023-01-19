Умер исполнитель роли Кондрата в фильме «Недетский дом» Арсен Суховский

Отметим, что Суховский был начинающим, но подающим большие надежды актером. За свою недолгую жизнь он снялся всего в двух фильмах — «Ладога» и «Недетский дом» с Иваном Охлобыстиным. Тем не менее обе картины получили высокую оценку как от зрителей, так и от критиков.