Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Умер исполнитель роли Кондрата в фильме «Недетский дом» Арсен Суховский

Общество
Умер исполнитель роли Кондрата в фильме «Недетский дом» Арсен Суховский

Внезапно скончался молодой актер Арсен Суховский. О смерти юноши сообщила его приемная мать и продюсер Юлианна Медведева.

По словам источника, Суховский умер еще несколько дней назад. Сегодня в Краснодаре состоялись его похороны. Причины и обстоятельства смерти актера пока не раскрываются.

В раннем детстве родители Арсена Суховского отказались от него и сдали в детский дом. Через несколько лет мальчика заметила генеральный продюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева.

Отметим, что Суховский был начинающим, но подающим большие надежды актером. За свою недолгую жизнь он снялся всего в двух фильмах — «Ладога» и «Недетский дом» с Иваном Охлобыстиным. Тем не менее обе картины получили высокую оценку как от зрителей, так и от критиков.
арсен суховский молодой актер "недетский дом" смерть
Военкоры ФАН
Лучшие в аду