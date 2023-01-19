Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс

Обвинение в непредумышленном убийстве также предъявят Ханне Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке. Первый помощник режиссера «Ржавчины» Дэвид Холлс уже согласился признать вину в небрежном использовании оружия.