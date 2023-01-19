Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс

Актеру Алеку Болдуину грозит ответственность за инцидент на съемках фильма «Ржавчина», произошедший в октябре 2021 года. Артисту предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс.
Разбирательство коснется не только Болдуина, но и других членов съемочной группы. Об этом сообщила прокурор первого судебного округа штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвис.
«После тщательного изучения доказательств и законов штата Нью-Мексико я пришла к выводу, что имеется достаточно доказательств для предъявления уголовных обвинений Алеку Болдуину и другим членам съемочной группы "Ржавчины"», — приводит ее слова NBC.
Обвинение в непредумышленном убийстве также предъявят Ханне Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке. Первый помощник режиссера «Ржавчины» Дэвид Холлс уже согласился признать вину в небрежном использовании оружия.
Напомним, на съемках Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, в стволе которого оказался боевой патрон. Актер ранил Хатчинс, а также режиссера Джоэла Соузу. Оператор скончалась по пути в больницу.