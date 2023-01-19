Минфин России напомнил об индексации материнского капитала с 1 февраля

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее предложила разрешить многодетным семьям использовать материнский капитал для оплаты услуг ЖКХ, чтобы облегчить их бремя оплаты коммунальных услуг, сократив их расходы до 100 тысяч рублей в год.