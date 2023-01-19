Минфин России напомнил об индексации материнского капитала с 1 февраля

Размер материнского капитала на первого ребенка, будет увеличен с 1 февраля и составит 587 тысяч рублей, а выплата на второго ребенка достигнет 775,6 тысячи.
В целом расходы бюджета на индексацию социальных выплат на 11,9% окажутся на уровне 152,4 млрд рублей, сообщили в Министерстве финансов РФ.
Повышение коснется свыше 40 мер соцподдержки населения, включая ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, а также ежемесячные страховые выплаты, уточняет «ФедералПресс»
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее предложила разрешить многодетным семьям использовать материнский капитал для оплаты услуг ЖКХ, чтобы облегчить их бремя оплаты коммунальных услуг, сократив их расходы до 100 тысяч рублей в год.
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