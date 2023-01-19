Политик Стариков объяснил, зачем Западу было нужно убийство украинского переговорщика Киреева

История с гибелью Дениса Киреева, одного из участников украинской делегации на переговорах между Украиной и Россией в марте 2022 года, неожиданно получила продолжение.
Сначала об этом со ссылкой на свой источник в СБУ написала американское издание Wall Street Journal, затем стали появляться заявления и от представителей киевского режима. Одни из них заявили, что Киреев был застрелен случайно, другие — что его ликвидировали из-за подозрений в связях с РФ. Остается вопрос: почему Запад продолжает поддерживать Киев и антироссийскую деятельность, если видит, что на переговоры Украина категорически не шла с самого начала и по собственной инициативе и все время лгала?
По мнению политика, политолога, историка, писателя и публициста Николая Старикова, деятельность СБУ полностью укладывалась в планы Запада и способствовала их исполнению.
«Все очень просто. На этот вопрос ответ дали (экс-канцлер ФРГ. — Прим. ФАН) Ангела Меркель и (экс-президент Франции. — Прим. ФАН) Франсуа Олланд: Западу нужна была война, военный конфликт. Поэтому все, что приближает, поддерживает, расширяет конфликты, поддерживается, оплачивается и структурируется. Все, что ведет к окончанию боевых действий, не поддерживается, запрещается, критикуется. Вот с этой точки зрения все понятно, все логично», — объяснил эксперт.
Получается, прикрывая вот это убийство, по сути, Запад санкционировал войну?
«А на этот вопрос ответ дал Владимир Зеленский в своем выступлении на давосском форуме 18 января. Он сказал, говоря о катастрофе вертолета в Броварах, что во всем происходящем виновата Россия и военные действия, которые идут. То есть даже в падении вертолета, вероятнее всего, бракованного, который был продан Украине, как стране третьего мира, и к чему, понятно, ни Россия, ни СВО не имеют никакого отношения, все равно виновата Россия. Ну так и в убийстве Киреева с этой точки зрения виновата Россия: ведь “если бы не Россия”, он бы не участвовал в переговорах, его бы не заподозрили в связях с РФ… Ну и дальше можно далеко тянуть эту цепочку. То есть любые вещи, происшествия, преступления, которые рисуют киевский режим отрицательно, будут просто выбрасываться из информационного поля. Даже сейчас, обратите внимание, вроде как Киреева застрелили не по делу, но никакого расследования нет, никого не обвиняют, никого не увольняют — ничего. Ну просто “ошибочка вышла”», — подметил политик.
Ранее Николай Стариков объяснил роль спецоперации в формировании идеологии России.