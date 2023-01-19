Политик Стариков объяснил, зачем Западу было нужно убийство украинского переговорщика Киреева

Сначала об этом со ссылкой на свой источник в СБУ написала американское издание Wall Street Journal, затем стали появляться заявления и от представителей киевского режима. Одни из них заявили, что Киреев был застрелен случайно, другие — что его ликвидировали из-за подозрений в связях с РФ. Остается вопрос: почему Запад продолжает поддерживать Киев и антироссийскую деятельность, если видит, что на переговоры Украина категорически не шла с самого начала и по собственной инициативе и все время лгала?