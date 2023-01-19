Соловьев пришел в восторг от хлесткой фразы Хазина о сбежавших из России артистах

Журналист Владимир Соловьев остался под впечатлением от хлесткой фразы экономиста Михаила Хазина про покинувших Россию артистов. Эпизод произошел в эфире «Соловьев Live».
Хазин рассказал, что не интересуется жизнью сбежавшей за рубеж «светской тусовки». По его словам, это вызывает у него те же ощущения, что и «опарыши в навозной куче». Слова экономиста поразили Соловьева.
«Куда денешься? Есть же люди, которые приняли эту позицию. Другое дело, что у них нет будущего, но, в конце концов, это их проблемы. Кроме того, насколько я понимаю, Галкин-то в женщину не перекрашивался», — отметил Хазин.
«Это следующий этап. Я же говорю, что это путь развития. Каминг-аут он уже совершил», — сказал Соловьев.
Юморист Максим Галкин✱ (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) покинул Россию после старта спецоперации на Украине. Сейчас он живет в Израиле с детьми и супругой, певицей Аллой Пугачевой.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами