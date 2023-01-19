Сын замглавы МВД РФ Денис Зубов предстанет перед судом по делу о взятке сотруднику ФСБ

Напомним, что все началось в ноябре 2021 года. Тогда Зубов и двое его коллег связались с сотрудником ФСБ и предложили ему покровительствовать одной из крупнейших перевалочных нефтебаз Самарской области ООО «Межотраслевое объединение ТНП», где они работали на тот момент. В качестве вознаграждение они предложили разовую выплату в размере 18 млн рублей, а затем по пять миллионов рублей каждый месяц.