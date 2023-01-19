Сын замглавы МВД РФ Денис Зубов предстанет перед судом по делу о взятке сотруднику ФСБ

На скамье подсудимых вскоре окажется сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Денис Зубов и двое его сообщников. Им грозит до 15 лет реального лишения свободы и крупный штраф за попытку подкупа сотрудника ФСБ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Напомним, что все началось в ноябре 2021 года. Тогда Зубов и двое его коллег связались с сотрудником ФСБ и предложили ему покровительствовать одной из крупнейших перевалочных нефтебаз Самарской области ООО «Межотраслевое объединение ТНП», где они работали на тот момент. В качестве вознаграждение они предложили разовую выплату в размере 18 млн рублей, а затем по пять миллионов рублей каждый месяц.
Однако силовик рассказал обо всем правоохранителям. Уже через три месяца Зубов был пойман при передаче чемодана с деньгами. Немного позднее стражи порядка задержали и его сообщников.
В отношении всех троих было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 (дача взятки в особо крупном размере) и части 4 статьи 291.1 (посредничество в даче особо крупной взятки) УК РФ. Сейчас фигуранты находятся в СИЗО.