Лула пообещал демилитаризацию дворца президента Бразилии

По официальным данным, количество членов Вооруженных сил в президентском дворце достигло рекордного 1231 при Болсонару — это на 20% больше, чем при экс-главе Мишеле Темере. Это число было намного ниже при Дилме Руссефф (943), а также во время первого (569) и второго (818) сроков Лулы.