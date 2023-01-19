Лула пообещал демилитаризацию дворца президента Бразилии

Бразилиа, 19 января. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уволил более 50 офицеров, отвечающих за безопасность президента, в рамках мер по «демилитаризации» президентского дворца после своего преемника Жаира Болсонару. Об этом сообщает агентство Folha de S. Paulo.
Лула да Силва объявил об увольнении 18 января 13 офицеров в дополнение к 40, которых он отправил в отставку днем ранее. Президент объяснил этот шаг недоверием к военным из-за их бездействия против сторонников Жаира Болсонару, штурмовавших правительственные здания 8 января.
Лула выразил ранее подозрения в том, что представители вооруженных сил могли сговориться с организаторами беспорядков, в ходе которых несколько тысяч человек вторглись и разграбили здания конгресса Бразилии, президентского дворца и Федерального верховного суда.
Он подчеркнул, что хотел бы поддерживать цивилизованные отношения с ВС Бразилии, но отметил, что они не должны быть политизированы. Лула добавил, что заменит большую часть уволенных военных полицейскими.
В интервью GloboNews президент подчеркнул, что ни одна из спецслужб не предупредила его о нападениях, раскритиковав их за бездействие.
«Мы допустили элементарную ошибку: нашей разведки не существовало в тот день. У нас есть армейская разведка, разведка ВВС, Разведывательное управление Бразилии (ABIN), и никто из них меня не предупредил», — отметил он.
«Милитаризация» президентского дворца
По официальным данным, количество членов Вооруженных сил в президентском дворце достигло рекордного 1231 при Болсонару — это на 20% больше, чем при экс-главе Мишеле Темере. Это число было намного ниже при Дилме Руссефф (943), а также во время первого (569) и второго (818) сроков Лулы.
Эти данные не включают отставных военных, которые также были назначены Болсонару на разные должности, в том числе в министерствах, как в случае с Аугусту Элену, Луисом Эдуарду Рамусом и Брагой Нетту.
События 8 января потрясли Бразилию и воплотили в реальность опасения экспертов о повторении сценария штурма Капитолия 6 января 2021 года в США. Тысячи радикальных сторонников Жаира Болсонару взяли штурмом Национальный конгресс, Федеральный верховный суд (STF) и президентский дворец в знак протеста против победы социалиста Лулы да Силвы на выборах в октябре.
Беспрепятственное взятие правительственных зданий протестующими указывает на серьезную неэффективность охраны президента и разведывательных служб. Учитывая то, что Лула да Силва будет править страной, в которой сценарии подобно этому могут повториться в любой момент, ему в будущем может понадобиться дополнительная охрана.