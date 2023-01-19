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Лула пообещал демилитаризацию дворца президента Бразилии

Весь мир
Лула пообещал демилитаризацию дворца президента Бразилии

Бразилиа, 19 января. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уволил более 50 офицеров, отвечающих за безопасность президента, в рамках мер по «демилитаризации» президентского дворца после своего преемника Жаира Болсонару. Об этом сообщает агентство Folha de S. Paulo.

Лула да Силва объявил об увольнении 18 января 13 офицеров в дополнение к 40, которых он отправил в отставку днем ранее. Президент объяснил этот шаг недоверием к военным из-за их бездействия против сторонников Жаира Болсонару, штурмовавших правительственные здания 8 января.

Лула выразил ранее подозрения в том, что представители вооруженных сил могли сговориться с организаторами беспорядков, в ходе которых несколько тысяч человек вторглись и разграбили здания конгресса Бразилии, президентского дворца и Федерального верховного суда.

Он подчеркнул, что хотел бы поддерживать цивилизованные отношения с ВС Бразилии, но отметил, что они не должны быть политизированы. Лула добавил, что заменит большую часть уволенных военных полицейскими.

В интервью GloboNews президент подчеркнул, что ни одна из спецслужб не предупредила его о нападениях, раскритиковав их за бездействие.

«Мы допустили элементарную ошибку: нашей разведки не существовало в тот день. У нас есть армейская разведка, разведка ВВС, Разведывательное управление Бразилии (ABIN), и никто из них меня не предупредил», — отметил он.

«Милитаризация» президентского дворца

По официальным данным, количество членов Вооруженных сил в президентском дворце достигло рекордного 1231 при Болсонару — это на 20% больше, чем при экс-главе Мишеле Темере. Это число было намного ниже при Дилме Руссефф (943), а также во время первого (569) и второго (818) сроков Лулы.

Эти данные не включают отставных военных, которые также были назначены Болсонару на разные должности, в том числе в министерствах, как в случае с Аугусту Элену, Луисом Эдуарду Рамусом и Брагой Нетту.

Лула пообещал демилитаризацию дворца президента Бразилии

События 8 января потрясли Бразилию и воплотили в реальность опасения экспертов о повторении сценария штурма Капитолия 6 января 2021 года в США. Тысячи радикальных сторонников Жаира Болсонару взяли штурмом Национальный конгресс, Федеральный верховный суд (STF) и президентский дворец в знак протеста против победы социалиста Лулы да Силвы на выборах в октябре.

Беспрепятственное взятие правительственных зданий протестующими указывает на серьезную неэффективность охраны президента и разведывательных служб. Учитывая то, что Лула да Силва будет править страной, в которой сценарии подобно этому могут повториться в любой момент, ему в будущем может понадобиться дополнительная охрана.
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