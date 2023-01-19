Приковавшие к батарее дочь-подростка супруги из Минусинска отделались условным сроком

В Минусинске осудили супружескую пару, которая держала 13-летнюю дочь-подростка прикованной цепями к батарее. За издевательства над ребенком горе-родители отделались тремя годами и двумя месяцами условного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Красноярскому краю.
Измывательства над дочерью продолжались с мая по июль 2022 года. Как выяснило следствие, таким образом супруги хотели наказать школьницу за ее поздние приходы домой.
Также известно, что помимо потерпевшей в семье воспитывались еще пять детей 4, 11, 12, 14 и 17 лет. В настоящий момент они находятся в социальных учреждениях, а в суд поданы иски о лишении россиян родительских прав.