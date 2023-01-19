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Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа продлил контракт с «Сочи»

Спорт
Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа продлил контракт с «Сочи»

Эквадорец Кристиан Нобоа продлил контракт с российским футбольным клубом «Сочи».

Кристиан Нобоа 19 января заключил контракт с «Сочи» по схеме «1+1». Соответствующую информацию в социальных сетях представила пресс-служба клуба из одноименного города. Предыдущее соглашение 37-летнего полузащитника истекало в конце нынешнего сезона.

Нобоа стал игроком «Сочи» в 2019 году. В нынешнем сезоне полузащитник провел за свой клуб 15 матчей чемпионата России по футболу, в которых забил десять мячей.

Ранее Нобоа выступал за другие клубы РПЛ. Эквадорский футболист является трехкратным чемпионом России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нобоа в 1,5 миллиона евро.
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