Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа продлил контракт с «Сочи»

Эквадорец Кристиан Нобоа продлил контракт с российским футбольным клубом «Сочи».
Кристиан Нобоа 19 января заключил контракт с «Сочи» по схеме «1+1». Соответствующую информацию в социальных сетях представила пресс-служба клуба из одноименного города. Предыдущее соглашение 37-летнего полузащитника истекало в конце нынешнего сезона.
Нобоа стал игроком «Сочи» в 2019 году. В нынешнем сезоне полузащитник провел за свой клуб 15 матчей чемпионата России по футболу, в которых забил десять мячей.
Ранее Нобоа выступал за другие клубы РПЛ. Эквадорский футболист является трехкратным чемпионом России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нобоа в 1,5 миллиона евро.