Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минобороны Дании заявило о намерении передать Украине партию САУ CAESAR

Армия
Минобороны Дании заявило о намерении передать Украине партию САУ CAESAR

Правительство Дании приняло решение предоставить украинским вооруженным силам партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR французского производства. Такую информацию предоставили СМИ со ссылкой на датское военное ведомство.

По словам министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Енсена, Копенгаген планирует отправить Киеву 19 французских артиллерийских установок CAESAR в рамках военной помощи.

Ранее эксперт Илья Крамник в интервью «МК» заявил, что украинские подразделения не смогут эффективно эксплуатировать поставленную западными странами бронетехнику, включая танки натовского образца.
сау caesar дания Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду