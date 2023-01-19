Минобороны Дании заявило о намерении передать Украине партию САУ CAESAR

Правительство Дании приняло решение предоставить украинским вооруженным силам партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR французского производства. Такую информацию предоставили СМИ со ссылкой на датское военное ведомство.
По словам министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Енсена, Копенгаген планирует отправить Киеву 19 французских артиллерийских установок CAESAR в рамках военной помощи.
Ранее эксперт Илья Крамник в интервью «МК» заявил, что украинские подразделения не смогут эффективно эксплуатировать поставленную западными странами бронетехнику, включая танки натовского образца.