Александр Перенджиев: о введении обязательной службы в ВС РФ для госслужащих

Резонным было бы упомянуть здесь и женщин. Ранее я говорил по поводу их добровольного поступления на военную службу по призыву. В случае с вступлением в должность в госструктуры, думаю, принцип добровольности должен сохраниться. Одним словом, надо создать больше условий для того, чтобы женщины могли проходить военную службу, и как следствие дать им больше карьерных возможностей, по сравнению с теми, кто в армии не служил. Таким образом, женщин не нужно заставлять проходить службу, их нужно мотивировать. А с мужчинами, наоборот, от них нужно требовать выполнения данного условия. У нас, у военных, есть такая поговорка: «Чтобы служба медом не казалась». Я думаю, это отлично вписывается в государственную гражданскую службу, чтобы госслужащий периодически, так сказать, нюхал порох, находясь на военной службе. Быть может, так он лучше поймет саму систему управления и для чего она создана. Ведь гражданская государственная служба также существует в интересах обеспечения национальной безопасности. Я думаю, что именно в этом и заключается главный смысл инициативы спикера Государственной думы Вячеслава Володина.