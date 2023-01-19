Александр Перенджиев: о введении обязательной службы в ВС РФ для госслужащих

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил сделать обязательным условием для государственных служащих наличие военно-учетной специальности и прохождение службы в Вооруженных силах России. По его мнению, данное обязательство должно быть необходимым для участия в выборах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной системе и в органах прокуратуры. Парламентарий считает, что решением данного вопроса стоит заняться в ближайшее время.
В своей авторской колонке для ФАН доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев оценил инициативу Вячеслава Володина и объяснил организационно-правовую, управленческую и моральную стороны вопроса.
Чтобы служба медом не казалась. Колонка Александра Перенджиева
Для начала следует сказать об укреплении единства всей государственной службы. Сейчас человек после военной службы, имея опыт военного управления, может стать государственным гражданским служащим. А тот, кто не служил в армии, но находится на госслужбе, перейти на военную службу не может.
Сейчас переход с одного вида службы на другой может иметь плановый характер, назовем это так. Но в данном случае важно, чтобы при переходе человека с государственной гражданской службы на военную, была некая взаимозаменяемость. Приведу пример. Вспомним времена становления советской власти, Гражданской войны и Великой Отечественной войны. Тогда местные руководители были и военными руководителями. В существующих условиях, в противостоянии с Западом, пожалуй необходимо, чтобы любой государственный гражданский служащий был готов стать военным руководителем на своем участке работы. Такие примеры есть и в современной практике. Генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов, уволившийся с военной службы, стал губернатором Ульяновской области, затем он сменил этот пост на должность замминистра обороны, потом ушел в депутаты Госдумы. Это тот самый случай, когда человек с военной службы перешел на гражданскую. Еще один пример — президент Республики Ингушетии Юнус-бек Евкуров, который также перешел на военную службу и стал замминистра обороны РФ. Такие примеры не должны быть исключением. Хотелось бы стереть границы между государственной гражданской службой и военной.
Здесь я бы сделал дополнение к инициативе Вячеслава Володина, а именно стоило бы внести в закон о государственной службе поправку, что госслужащий в течение своей работы должен отслужить хотя бы три года на военной службе. Я не говорю, что человек должен сразу отслужить этот срок, хотя бы частями, к примеру, год отслужил — вернулся, год отслужил — вернулся.
Моральная сторона данного вопроса в том, что на сегодня у нас немалое количество людей, не служивших в армии, но которые являются в том числе и депутатами Государственной думы. Есть такие и на региональной государственной службе. Думаю, здесь не обошлось без такого понятия как непотизм. Почему люди, не принимавшие военную присягу, не прошедшие испытания военной службы, пришли на государственную гражданскую службу и пользуются соответствующими льготами? Полагаю, что это несправедливо. К тому же мы говорим о людях, которые должны быть патриотично настроены по отношению к своей стране. Но есть немало случаев, когда государственные и муниципальные служащие оказывались отнюдь не патриотами, что выявилось в ходе специальной военной операции. Кстати, было неплохо если бы муниципалы также попадали на места при получении военно-учетной специальности.
Резонным было бы упомянуть здесь и женщин. Ранее я говорил по поводу их добровольного поступления на военную службу по призыву. В случае с вступлением в должность в госструктуры, думаю, принцип добровольности должен сохраниться. Одним словом, надо создать больше условий для того, чтобы женщины могли проходить военную службу, и как следствие дать им больше карьерных возможностей, по сравнению с теми, кто в армии не служил. Таким образом, женщин не нужно заставлять проходить службу, их нужно мотивировать. А с мужчинами, наоборот, от них нужно требовать выполнения данного условия. У нас, у военных, есть такая поговорка: «Чтобы служба медом не казалась». Я думаю, это отлично вписывается в государственную гражданскую службу, чтобы госслужащий периодически, так сказать, нюхал порох, находясь на военной службе. Быть может, так он лучше поймет саму систему управления и для чего она создана. Ведь гражданская государственная служба также существует в интересах обеспечения национальной безопасности. Я думаю, что именно в этом и заключается главный смысл инициативы спикера Государственной думы Вячеслава Володина.