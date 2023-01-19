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Филиппо призвал избавиться от «марионетки» Зеленского во избежание ядерного конфликта

Политика
Филиппо призвал избавиться от «марионетки» Зеленского во избежание ядерного конфликта

Президента Украины Владимира Зеленского следует «убрать» с политического поля. Так считает бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

По его словам, действующий украинский лидер намерен вовлечь страны коллективного Запада в ядерную войну. В связи с этим Зеленский требует от них расширения поддержки официального Киева, заметил политик из Франции.

«Он точно желает мировой ядерной войны! Давайте быстро избавимся от этой сумасшедшей марионетки», — призвал Филиппо в своем аккаунте в Twitter.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал понять, что ядерные державы не терпели поражения в рамках крупных конфликтов. Таким образом он отреагировал на озвученные в Давосе заявления. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
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