В Домодедово таможня изъяла у прилетевшей из Стамбула пассажирки украшения на 4 млн рублей

Женщина перевозила в ручной клади 19 различных аксессуаров, среди которых были кольца, серьги, колье, браслеты и подвески. Ювелирные изделия с бриллиантами были сделаны из золота 750 пробы и принадлежали известному бренду Bulgari. Общая стоимость товаров превышала 4 млн рублей.