В Домодедово таможня изъяла у прилетевшей из Стамбула пассажирки украшения на 4 млн рублей

Сотрудники таможенной службы в аэропорту Домодедово обнаружили незадекларированные ювелирные украшения у пассажирки, прилетевшей из Стамбула, сообщает «МК».
Женщина перевозила в ручной клади 19 различных аксессуаров, среди которых были кольца, серьги, колье, браслеты и подвески. Ювелирные изделия с бриллиантами были сделаны из золота 750 пробы и принадлежали известному бренду Bulgari. Общая стоимость товаров превышала 4 млн рублей.
Сотрудники таможенной службы задержали нарушительницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначена проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.