Опасности, с которыми сталкиваются журналисты во всем мире, возросли до беспрецедентного уровня. Как решить проблему гонений против работников СМИ, рассказала глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в эфире Медиагруппы «Патриот».
В первую очередь необходимо принять более решительные меры по защите журналистов и разработать инициативы, криминализирующие нападения на сотрудников прессы. Это должно включать в себя обеспечение физической защиты и оказание юридической поддержки журналистам, которые сталкиваются с угрозами, травлей и преследованиями, отметила Тэрада.
«Важно обеспечить эффективную международную координацию для привлечения к ответственности тех, кто совершает преступления против журналистов. Это может быть сделано путем создания международных механизмов расследования преступлений против журналистов и судебного преследования за них, а также путем оказания поддержки местным организациям, которые работают над этими вопросами», — подчеркнула глава ФБР.
Также важно усилить поддержку независимых СМИ, которые играют важнейшую роль в продвижении демократии. Международные правозащитные организации в свою очередь должны предпринять более серьезные шаги для защиты свободы прессы.
«Необходимо создать независимую международную правозащитную площадку для организации эффективного диалога между журналистами различных стран и отстаиваемых идеологических позиций», — добавила Тэрада в эфире Медиагруппы «Патриот».
Помимо прочего, следует разработать формат диалога между неправительственными организациями по защите прав журналистов и ответственными должностными лицами, так как нынешний неэффективен и в целом мало развит. Решать проблемы журналистов нужно на международном уровне, повышая осведомленность об опасностях, с которыми сталкиваются представители СМИ, резюмировала глава ФБР.