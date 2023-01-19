Мира Тэрада заявила о необходимости принять решительные меры по защите работников СМИ

В первую очередь необходимо принять более решительные меры по защите журналистов и разработать инициативы, криминализирующие нападения на сотрудников прессы. Это должно включать в себя обеспечение физической защиты и оказание юридической поддержки журналистам, которые сталкиваются с угрозами, травлей и преследованиями, отметила Тэрада.