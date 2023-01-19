Полиция ЮАР изъяла у преступников на востоке страны крупную партию наркотических средств

Претория, 19 января. Полиция провинции Мпумаланга на востоке Южно-Африканской Республики изъяла у преступников груз наркотиков на сумму около трех миллионов долларов США. Об этом сообщил новостной портал News24.
Сотрудники правоохранительных органов рассказали прессе, что бандиты рассортировали сильнодействующие вещества по пластиковым пакетам и спрятали в автомобиле. Кинологи службы обнаружили тайники с помощью собак и передали информацию коллегам.
Бригадный генерал Селви Мохлала заявил, что полиция произвела арест двух подозреваемых на платной стоянке. Они предстали перед судом магистрата и сейчас заключены под стражу до следующего заседания.
Предварительное следствие показало, что автомобиль не находился в угоне. Вес запрещенного вещества — кристаллического метамфетамина — криминалисты оценили в 53 килограмма.
Ранее полиция южноафриканской провинции Квазулу-Натал провела операцию в предпраздничный период. Правоохранительные органы изъяли 56 единиц огнестрельного оружия и арестовали 2700 человек за две недели.