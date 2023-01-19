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США подтвердили готовность передать часть конфискованных российских активов Украине

Экономика
США подтвердили готовность передать часть конфискованных российских активов Украине

Министерство юстиции США сообщило о планах начать передачу части конфискованных российских активов Украине.

Глава рабочей группы по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил об этом на семинаре в Гудзоновском институте. По его словам, это относительно новое развитие событий.

С похожими инициативами ни раз выступали политические деятели других западных стран. Например, бывший глава британского правительства Борис Джонсон предложил замороженные средства РФ пустить на восстановление Украины.

Находящийся в Киеве глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ущерб должен быть компенсирован за счет заблокированных российских резервов, которые оцениваются в 300 млрд евро.
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