США подтвердили готовность передать часть конфискованных российских активов Украине

Министерство юстиции США сообщило о планах начать передачу части конфискованных российских активов Украине.
Глава рабочей группы по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил об этом на семинаре в Гудзоновском институте. По его словам, это относительно новое развитие событий.
С похожими инициативами ни раз выступали политические деятели других западных стран. Например, бывший глава британского правительства Борис Джонсон предложил замороженные средства РФ пустить на восстановление Украины.
Находящийся в Киеве глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ущерб должен быть компенсирован за счет заблокированных российских резервов, которые оцениваются в 300 млрд евро.