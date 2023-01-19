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Politico: политики стран Запада на Давосском форуме задались неприятным вопросом о России

Политика
Politico: политики стран Запада на Давосском форуме задались неприятным вопросом о России

Политики из стран коллективного Запада задались довольно болезненным вопросом в отношении России на Давосском форуме. Об этом рассказала колумнист Politico Эрин Банко.

Один из чиновников признался, что в настоящее время невозможно определить, существуют ли на мировой арене поставщики нефти и газа, которые способны посоревноваться в надежности с официальной Москвой.

«Отсутствие России в Давосе заставило официальных лиц и руководителей бизнеса за кулисами поднимать вопросы о том, как долго мировое деловое сообщество сможет игнорировать Москву и одновременно находить новые рынки энергоносителей, металлов и продуктов питания», — отметила Банко.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на стремление государства заставить «протрезветь» НАТО и Евросоюз. Он заверил, что Москва примет для этого всевозможные меры. С таким заявлением дипломат выступил в Минске.
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