Глава минобороны ФРГ Писториус заявил, что Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву

Германия продолжит оказывать Киеву военную помощь, но при этом не является стороной конфликта на Украине. Об этом заявил Борис Писториус на церемонии назначения на пост главы минобороны ФРГ.
Новый глава немецкого военного ведомства отметил, что боевые действия на Украине являются вызовом для безопасности Германии. Поэтому ФРГ следует направить все силы на повышение боеспособности бундесвера.
«Германия не является воюющей стороной, но несмотря на это, нас затрагивает этот конфликт», — заявил Борис Писториус.
Министр обороны Германии также отметил, что Берлин продолжит поставлять оружие Киеву, в том числе из запасов армии ФРГ.