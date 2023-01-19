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Власти Камеруна укрепили границу с Нигерией из-за высокой активности боевиков

Весь мир
Власти Камеруна укрепили границу с Нигерией из-за высокой активности боевиков

Яунде, 19 января. Власти Камеруна развернули около 100 военнослужащих на границе с Нигерией по причине высокой активности боевиков.

По информации государственных источников, правительство направило подразделения республиканской армии из-за атак местных радикальных группировок на пастухов, которые пересекли границу в поисках пастбищ для скота. Чиновники проявили бдительность после того, как жители региона начали массово покидать район из-за отсутствия безопасности.

Камерунские боевики напали на нигерийских фермеров после того, как крестьяне отказались платить дань за пребывание на территории бандитов. В результате столкновений 12 человек погибли и еще 20 получили различные ранения.

В конце 2022 года Яунде и Банги обсудили совместную борьбу с радикалами вдоль общей границы республик. Государства приняли решение координировать операции по поимке террористов для эффективного противодействия бандформированиям.
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