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Власти Руанды открыли лагерь для конголезских беженцев на западе страны

Весь мир
Власти Руанды открыли лагерь для конголезских беженцев на западе страны

Кигали, 19 января. Правительство Руанды разместило дополнительный лагерь для беженцев с востока ДРК в районе Рубаву на западе страны.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, транзитный центр Нкамира уже принял первых 670 конголезцев. Большинство перемещенных лиц прибыли из региона Северное Киву.

Правительство подключило лагерь к электричеству и системе водоснабжения. На территории городка заработал медицинский пункт.

Власти опасаются возможного наплыва беженцев в ближайшие недели на фоне страха возобновления вооруженного противостояния в ДРК. Общее число иммигрантов в Руанде составило почти три тысячи человек.

Ранее исследователи подсчитали количество внутренне перемещенных лиц в регионе Центральной Африки. На территории Демократической Республики Конго их число превышает пять миллионов человек.

Восточная часть ДРК с ноября 2022 года охвачена конфликтом между армией и боевиками «Движения 23 марта» (М23). По данным СМИ, представители вооруженного формирования согласились вывести силы с территории провинции Северное Киву.
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