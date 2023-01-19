Власти Руанды открыли лагерь для конголезских беженцев на западе страны

Кигали, 19 января. Правительство Руанды разместило дополнительный лагерь для беженцев с востока ДРК в районе Рубаву на западе страны.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, транзитный центр Нкамира уже принял первых 670 конголезцев. Большинство перемещенных лиц прибыли из региона Северное Киву.
Правительство подключило лагерь к электричеству и системе водоснабжения. На территории городка заработал медицинский пункт.
Власти опасаются возможного наплыва беженцев в ближайшие недели на фоне страха возобновления вооруженного противостояния в ДРК. Общее число иммигрантов в Руанде составило почти три тысячи человек.
Ранее исследователи подсчитали количество внутренне перемещенных лиц в регионе Центральной Африки. На территории Демократической Республики Конго их число превышает пять миллионов человек.
Восточная часть ДРК с ноября 2022 года охвачена конфликтом между армией и боевиками «Движения 23 марта» (М23). По данным СМИ, представители вооруженного формирования согласились вывести силы с территории провинции Северное Киву.