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Власти Буркина-Фасо утвердили стратегию борьбы с нелегальной добычей золота

Весь мир
Власти Буркина-Фасо утвердили стратегию борьбы с нелегальной добычей золота

Уагадугу, 19 января. Правительство Буркина-Фасо распорядилось закрыть нелегальные золотодобывающие предприятия в Восточно-Центральной области.

Прииски будут остановлены в 20 деревнях со следующей недели. Власти региона обнародовали данные о предполагаемой связи владельцев с преступными сообществами.

Национальное агентство Буркина-Фасо по надзору за добычей полезных ископаемых полумеханизированным способом обнаружило в стране более 800 мест кустарного извлечения ценных минеральных ресурсов. Правительство начало кампанию по борьбе с нелегальными промыслами во всех областях.

Золото стало важным источником доходов страны за последние 15 лет. По данным властей, экспорт драгметалла из республики вырос в 12 раз — до 66,9 тонн.

Ранее ученые Буркина-Фасо предложили инновационный способ очистки земельных участков от последствия нелегальной добычи полезных ископаемых. Проект поддержали работники горнодобывающих предприятий и представители муниципалитетов Западно-Центральной и Южно-Центральной областей.
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