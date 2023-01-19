Власти Буркина-Фасо утвердили стратегию борьбы с нелегальной добычей золота

Национальное агентство Буркина-Фасо по надзору за добычей полезных ископаемых полумеханизированным способом обнаружило в стране более 800 мест кустарного извлечения ценных минеральных ресурсов. Правительство начало кампанию по борьбе с нелегальными промыслами во всех областях.