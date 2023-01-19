Новак: окончательных заключений о целостности «Северных потоков» пока нет

Изучение повреждений, ставших результатом диверсий на «Северных потоках» осенью 2022 года, продолжается, поэтому окончательных заключений о целостности трубопроводов пока нет, сообщил в ходе общения с журналистами вице-премьер России Александр Новак.
Проводится обследование всей инфраструктуры магистралей, на данный момент выводы о масштабах разрушений и целостности газопроводов не сделаны, пояснил зампред правительства. Россия будет судить о ситуации по результатам обследования, отметил он, комментируя возможность возобновления прокачки по «Северным потокам».
По словам компании Nord Stream, магистрали подверглись «беспрецедентным разрушениям». Как уточнили шведские сейсмологи, на трассе произошло два взрыва.