Новак: окончательных заключений о целостности «Северных потоков» пока нет

Проводится обследование всей инфраструктуры магистралей, на данный момент выводы о масштабах разрушений и целостности газопроводов не сделаны, пояснил зампред правительства. Россия будет судить о ситуации по результатам обследования, отметил он, комментируя возможность возобновления прокачки по «Северным потокам».