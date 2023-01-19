Замглавы МИД РФ провел переговоры с премьер-министром Центральноафриканской Республики

Ранее Феликс Молуа в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург дал интервью телеканалу Russia Today. Он рассказал о перспективах сотрудничества РФ и ЦАР, а также отметил, что Россия вносит значительный вклад в восстановлении мира в ЦАР.