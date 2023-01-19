Замглавы МИД РФ провел переговоры с премьер-министром Центральноафриканской Республики

Москва, 19 января. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встретился с премьер-министром Центральноафриканской Республики Феликсом Молуа.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между ЦАР и Россией в инвестиционной, гуманитарной и торгово-экономической сферах. Представители обеих стран подтвердили серьезность намерений в углублении политического диалога и взаимовыгодном сотрудничестве.
Богданов заверил Молуа, что Москва продолжит содействовать Банги в вопросе стабилизации обстановки в республике. Она окажет поддержку центральноафриканскому государству как в личном порядке, так и на международной арене в качестве постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Ранее Феликс Молуа в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург дал интервью телеканалу Russia Today. Он рассказал о перспективах сотрудничества РФ и ЦАР, а также отметил, что Россия вносит значительный вклад в восстановлении мира в ЦАР.