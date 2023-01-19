Замглавы управления по вопросам миграции МВД Москвы выпустили из СИЗО под домашний арест

Напомним, что помимо Фокина и Тахтаулова в деле фигурируют предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Как выяснило следствие, правоохранители получили от подконтрольной бизнесменам организации прошения о разрешении на въезд иностранцев одержащие ложные данные о целях миграции. Тем не менее ходатайства были удовлетворены.