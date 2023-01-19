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Замглавы управления по вопросам миграции МВД Москвы выпустили из СИЗО под домашний арест

Происшествия
Замглавы управления по вопросам миграции МВД Москвы выпустили из СИЗО под домашний арест

Из СИЗО выпустили действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова, которые проходят обвиняемыми по делу о незаконной миграции. Оба фигуранта были переведены под домашний арест до 19 марта, пишет пресс-служба Басманного райсуда столицы.

Напомним, что помимо Фокина и Тахтаулова в деле фигурируют предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Как выяснило следствие, правоохранители получили от подконтрольной бизнесменам организации прошения о разрешении на въезд иностранцев одержащие ложные данные о целях миграции. Тем не менее ходатайства были удовлетворены.

В отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
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