Замглавы управления по вопросам миграции МВД Москвы выпустили из СИЗО под домашний арест

Из СИЗО выпустили действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова, которые проходят обвиняемыми по делу о незаконной миграции. Оба фигуранта были переведены под домашний арест до 19 марта, пишет пресс-служба Басманного райсуда столицы.
Напомним, что помимо Фокина и Тахтаулова в деле фигурируют предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Как выяснило следствие, правоохранители получили от подконтрольной бизнесменам организации прошения о разрешении на въезд иностранцев одержащие ложные данные о целях миграции. Тем не менее ходатайства были удовлетворены.
В отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.