Администрация Керчи категорически отказалась комментировать загрязнение центральной реки

Юридически река Мелек-Чесме находится не в муниципальном, в федеральном ведомстве, поэтому местные чиновники открестились от комментариев. В водоеме обитают рыбы, черепахи, лягушки, утки и цапли. Все они рискуют пострадать от больших масляных пятен, которые никто не собирается убирать, сообщил журналист Федерального агентства новостей.