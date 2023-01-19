Администрация Керчи категорически отказалась комментировать загрязнение центральной реки

Власти Керчи категорически отказались комментировать ситуацию с загрязнением центральной реки, хотя представители администрации выезжали на место происшествия.
Юридически река Мелек-Чесме находится не в муниципальном, в федеральном ведомстве, поэтому местные чиновники открестились от комментариев. В водоеме обитают рыбы, черепахи, лягушки, утки и цапли. Все они рискуют пострадать от больших масляных пятен, которые никто не собирается убирать, сообщил журналист Федерального агентства новостей.
Сами жители Керчи бьют тревогу и утверждают, что пятно не может так долго дрейфовать. Люди боятся, что в реку что-то сливают. Протяженность растекшегося по водоему пятна достигает 300 метров.