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Администрация Керчи категорически отказалась комментировать загрязнение центральной реки

Общество
Администрация Керчи категорически отказалась комментировать загрязнение центральной реки

Власти Керчи категорически отказались комментировать ситуацию с загрязнением центральной реки, хотя представители администрации выезжали на место происшествия.

Юридически река Мелек-Чесме находится не в муниципальном, в федеральном ведомстве, поэтому местные чиновники открестились от комментариев. В водоеме обитают рыбы, черепахи, лягушки, утки и цапли. Все они рискуют пострадать от больших масляных пятен, которые никто не собирается убирать, сообщил журналист Федерального агентства новостей.

Администрация Керчи категорически отказалась комментировать загрязнение центральной реки

Сами жители Керчи бьют тревогу и утверждают, что пятно не может так долго дрейфовать. Люди боятся, что в реку что-то сливают. Протяженность растекшегося по водоему пятна достигает 300 метров.
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