Президент Кении обсудил молодежную политику с главой Агентства развития Африканского союза

Найроби, 19 января. Президент Кении Уильям Руто встретился с делегацией Агентства развития Африканского союза (AUDA) в столичной резиденции. Об этом сообщило издание The Star.
Глава государства отметил, что Черный континент должен взять ответственность за развитие. Лидер республики подчеркнул, что без молодежи невозможно движение вперед, так как она обладает необходимой энергией и силами.
Президент порекомендовал делегатам выработать способы реализации «Программы 2063» для африканских стран. Он предложил лидерам региона увеличить финансирование образовательных инициатив.
Генеральный директор Агентства развития Африканского союза Нардос Томас поблагодарила главу государства за поддержку организации. Она уточнила, что AUDA будет сотрудничать с международными партнерствами для достижения целей к 2063 году.
Ранее президент Кении призвал ускорить создание Континентальной зоны свободной торговли. Чиновники начали реализацию плана с устранения бюрократических процедур на таможнях.
Уильям Руто назвал проект частью общего пути к прогрессу. Министерство торговли республики уже подготовило программу беспошлинной коммерческой зоны с Угандой.