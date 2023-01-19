Аналитик Демидов: отказ от российского газа обернется деградацией экономики Германии

Германия объявила, что практически исключила поставки российского газа. Страна действительно сможет прожить без него в текущем году, но в будущем это приведет к серьезным последствиям, предупредил в интервью «Ленте.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Он назвал отказ ФРГ от энергоресурсов из России победой за счет деградации своей экономики. Эксперт согласился, что теплая зима 2023 года позволит сохранить республике достаточные запасы газа после окончания отопительного сезона, однако это будет достигнуто высокой ценой.
По словам Демидова, речь идет об урезанном потреблении и высоких ценах. Кроме того, в Германии сокращается производство в связи с закрытием предприятий, и вообще есть риск массового оттока промышленности в США.