Аналитик Демидов: отказ от российского газа обернется деградацией экономики Германии

Германия объявила, что практически исключила поставки российского газа. Страна действительно сможет прожить без него в текущем году, но в будущем это приведет к серьезным последствиям, предупредил в интервью «Ленте.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.