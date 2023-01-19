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Власти Зимбабве наградили лучших работников сельского хозяйства

Весь мир
Власти Зимбабве наградили лучших работников сельского хозяйства

Хараре, 19 января. Власти Зимбабве поощрили лучших работников сельского хозяйства за успехи в управленческой деятельности и обучении.

Пять сотрудников агропромышленной сферы получили награды за отличное прохождение курсов повышения квалификации без отрыва от производства. Также чиновники отметили трех руководителей за выдающиеся результаты в области управления.

Каждый победитель получил по 140 долларов США, наборы с сельскохозяйственными химикатами, кепку, футболку и мобильный телефон. Власти поблагодарили работников за усердный труд и вклад в модернизацию сектора.

Ранее государственная горнодобывающая компания Зимбабве взяла под управление сталелитейный завод ZiscoSteel. Инвесторы проекта привлекли технических консультантов для оценки рентабельности и формирования программы по реорганизации предприятия.

Кроме того, власти республики сообщили о выполнении пятилетнего плана развития молочной промышленности. Чиновники заявили, что следующая цель сельскохозяйственной отрасли — увеличение поголовья крупного рогатого скота до 60000 голов.
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