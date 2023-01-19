Россия планирует инвестировать в развитие Дарфура на западе Судана

Дарфур, 19 января. Заместитель губернатора Дарфура Мухаммад Иса Элиу принял посла РФ в Судане Владимира Желтова. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и инвестиционные возможности в регионе.
Суданский чиновник в интервью местным СМИ рассказал, что встреча прошла в дружественном ключе и была очень плодотворной. По его словам, они затронули ряд важных вопросов, в частности, недавнее принятие инвестиционного закона, позволяющего взаимодействовать при помощи бот-систем.
«Регион Дарфур имеет множество привлекательных для инвесторов природных богатств, а также играет важную стратегическую роль, так как граничит с рядом африканских стран», — заявил Мухаммад Иса Элиу.
Посол РФ Владимир Желтов, в свою очередь, поблагодарил суданского чиновника за встречу. Он также выразил желание лично переговорить с губернатором Дарфура для обсуждения развития региона.
Ранее Судан и Марокко подписали протокол о правовом сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, торговлей людьми и нелегальной миграцией. Стороны также рассматривают возможность запустить процесс обмена заключенными.