Россия планирует инвестировать в развитие Дарфура на западе Судана

Суданский чиновник в интервью местным СМИ рассказал, что встреча прошла в дружественном ключе и была очень плодотворной. По его словам, они затронули ряд важных вопросов, в частности, недавнее принятие инвестиционного закона, позволяющего взаимодействовать при помощи бот-систем.