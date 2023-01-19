Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Россия планирует инвестировать в развитие Дарфура на западе Судана

Весь мир
Россия планирует инвестировать в развитие Дарфура на западе Судана

Дарфур, 19 января. Заместитель губернатора Дарфура Мухаммад Иса Элиу принял посла РФ в Судане Владимира Желтова. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и инвестиционные возможности в регионе.

Суданский чиновник в интервью местным СМИ рассказал, что встреча прошла в дружественном ключе и была очень плодотворной. По его словам, они затронули ряд важных вопросов, в частности, недавнее принятие инвестиционного закона, позволяющего взаимодействовать при помощи бот-систем.

«Регион Дарфур имеет множество привлекательных для инвесторов природных богатств, а также играет важную стратегическую роль, так как граничит с рядом африканских стран», — заявил Мухаммад Иса Элиу.

Посол РФ Владимир Желтов, в свою очередь, поблагодарил суданского чиновника за встречу. Он также выразил желание лично переговорить с губернатором Дарфура для обсуждения развития региона.

Ранее Судан и Марокко подписали протокол о правовом сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, торговлей людьми и нелегальной миграцией. Стороны также рассматривают возможность запустить процесс обмена заключенными.
россия Судан
Военкоры ФАН
Лучшие в аду