В Екатеринбурге 12 человек отравились шаурмой в закусочной

Роспотребнадзор собирается через суд добиться закрытия киоска с шаурмой в Екатеринбурге, где отравились 12 человек, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Все случаи зафиксированы в закусочной «У Аро». Более 10 человек подхватили кишечную инфекцию. В больницу попали 11 пострадавших, сообщает пресс-служба свердловского Роспотребнадзора.
Большинство пациентов – подростки от 16 до 17 лет. У них высокая температура и рвота. В ходе лабораторных исследований был обнаружен возбудитель заболевания – норовирус 2 типа. Специалисты провели проверку заведения и нашли множество нарушений. Так, в закусочной не было воды для мытья рук и дезинфицирующих средств. В шаурме и хот-догах были найдены бактерии группы кишечной палочки.
Сама владелица киоска опровергла все обвинения в антисанитарии. По ее словам, все блюда готовятся на виду у посетителей в одноразовых перчатках.