В Екатеринбурге 12 человек отравились шаурмой в закусочной

Большинство пациентов – подростки от 16 до 17 лет. У них высокая температура и рвота. В ходе лабораторных исследований был обнаружен возбудитель заболевания – норовирус 2 типа. Специалисты провели проверку заведения и нашли множество нарушений. Так, в закусочной не было воды для мытья рук и дезинфицирующих средств. В шаурме и хот-догах были найдены бактерии группы кишечной палочки.