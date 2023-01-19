Большие маслянистые пятна с едким запахом дрейфуют по центральной реке в Керчи

Загрязнение реки нефтепродуктами произошло в Керчи, однако в городе пытаются скрыть экологическую катастрофу местного масштаба.
Жители Керчи стали замечать странные пятна на центральной реке Мелек-Чесме с конца января. Ситуация стала видна полностью после того, как сошел лед. В настоящее время большие маслянистые пятна с едким запахом дрейфуют по реке в сторону моря и обратно, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.
Экологи побывали на месте происшествия. Согласно их неофициальному заявлению, река загрязнена нефтепродуктами. Белый цвет пятнам могли придать химические примеси. Эксперты ссылаются на разлив нефти в акватории Таманского залива Азовского моря, примыкающей к территории яхт-клуба в Темрюкском районе Краснодарского края.