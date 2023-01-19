Большие маслянистые пятна с едким запахом дрейфуют по центральной реке в Керчи

Жители Керчи стали замечать странные пятна на центральной реке Мелек-Чесме с конца января. Ситуация стала видна полностью после того, как сошел лед. В настоящее время большие маслянистые пятна с едким запахом дрейфуют по реке в сторону моря и обратно, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.