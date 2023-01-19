«Меня и моих парней это никоим образом не пугает»: Пригожин высказался о пересмотре его иска к Венедиктову

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал судебный процесс по иску к бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову✱ (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента).
Бизнесмен вспомнил о периоде, когда из-за конспиративной необходимости следовало говорить, что ЧВК «Вагнер» не существует. Именно поэтому ему пришлось судиться с Венедиктовым.
«Первое, потому что та работа, которую выполняла ЧВК «Вагнер», не всегда могла быть публичной. Второе, потому что у ЧВК «Вагнер», как в России, так и за рубежом, всегда было много врагов и завистников. И это неудивительно. У успешных проектов всегда врагов и завистников хватает. Как внешних, так и внутренних», — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
По мнению предпринимателя, экс-главреда «Эха Москвы» нельзя рассматривать, как друга, даже учитывая то, что он не сбежал из России. Тем не менее он работал на средство массовой информации, которое задевало чувства патриотов.
«Сегодня, когда режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал. Я таким образом не противодействовал и не пытаюсь противодействовать решениям суда. Пусть российский суд будет беспристрастным. Смысл того, что Венедиктов пытается отыграться, тоже понятен. Это, как всем известно, шаг из общей цепочки «разоблачения «Вагнера», который поручен ему его западными хозяевами для усиления давления на ЧВК «Вагнер». Но меня и моих парней это никоим образом не пугает», — подчеркнул бизнесмен.
Как отметил Пригожин, решение суда принять позицию Венедиктова — «большая победа». По его мнению, справедливость всегда должна быть в приоритете, даже если она на стороне того, кто продолжительное время закладывал основу для разложения патриотичности россиян.
Адвокат Калой Ахильгов ранее сообщил о намерении Пресненского суда Москвы пересмотреть иск Пригожина к Венедиктову. Заседание состоится 6 февраля.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами