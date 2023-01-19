The Telegraph: у стран Запада все меньше энтузиазма относительно военной поддержки Украины

Споры между странами НАТО относительно поставок танков НАТО на Украину демонстрируют, что поддержка Киева на Западе сходит на нет. Об этом на страницах британского издания The Telegraph пишет обозреватель Кон Кофлин.
По его словам, ситуация с отправкой танков для ВСУ показала, что западным политикам все больше не хватает решимости для оказания поддержки Украине.
Кон Кофлин обращает внимание, что и у США нет больше прежнего энтузиазма в отношении киевских властей. Получение республиканцами большинства в Конгрессе США ставит под сомнение и дальнейшую политику администрации президента Джо Байдена в отношении Украины. Это может привести к тому, что в будущем конгресс может существенно ограничить военную помощь Киеву, пишет The Telegraph.
По мнению обозревателя, даже пример Великобритании, решившей направить на Украину танки Challenger 2, вряд ли сможет убедить другие страны НАТО поступить таким же образом. К тому же, ограниченная партия британских танков не сможет оказать влияния на события на Украине.
Издание отмечает, что главной причиной нерешимости западных политиков в оказании военной помощи Украине являются опасения, что эти действия приведут к прямому конфликту с Россией.