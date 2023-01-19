The Telegraph: у стран Запада все меньше энтузиазма относительно военной поддержки Украины

Кон Кофлин обращает внимание, что и у США нет больше прежнего энтузиазма в отношении киевских властей. Получение республиканцами большинства в Конгрессе США ставит под сомнение и дальнейшую политику администрации президента Джо Байдена в отношении Украины. Это может привести к тому, что в будущем конгресс может существенно ограничить военную помощь Киеву, пишет The Telegraph.