Главная новогодняя ель Петербурга накренилась из-за сильного ветра

Непогода в Петербурге практически ежедневно испытывает горожан на прочность. За эту зиму Северную столицу не раз накрывали сильные снегопады, а улицы то и дело превращались в каток. В некоторых районах можно заметить гигантские снежные кучи. Петербуржцы просили губернатора Александра Беглова посодействовать в вопросе уборки улиц. Тем не менее пока горожанам не удалось добиться удовлетворительного ответа от Смольного.