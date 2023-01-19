Главная новогодняя ель Петербурга накренилась из-за сильного ветра

Сильный ветер со скоростью до 19 метров в секунду, пришедший с акватории Финского залива, повалил деревья и дорожные знаки в Петербурге.
Из-за непогоды едва не упала новогодняя ель, установленная на Дворцовой площади. По словам очевидцев, она сильно накренилась. На место происшествия выехали оперативные службы, отмечает ИА Regnum.
Непогода в Петербурге практически ежедневно испытывает горожан на прочность. За эту зиму Северную столицу не раз накрывали сильные снегопады, а улицы то и дело превращались в каток. В некоторых районах можно заметить гигантские снежные кучи. Петербуржцы просили губернатора Александра Беглова посодействовать в вопросе уборки улиц. Тем не менее пока горожанам не удалось добиться удовлетворительного ответа от Смольного.