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Главная новогодняя ель Петербурга накренилась из-за сильного ветра

Общество
Главная новогодняя ель Петербурга накренилась из-за сильного ветра

Сильный ветер со скоростью до 19 метров в секунду, пришедший с акватории Финского залива, повалил деревья и дорожные знаки в Петербурге.

Из-за непогоды едва не упала новогодняя ель, установленная на Дворцовой площади. По словам очевидцев, она сильно накренилась. На место происшествия выехали оперативные службы, отмечает ИА Regnum.

Непогода в Петербурге практически ежедневно испытывает горожан на прочность. За эту зиму Северную столицу не раз накрывали сильные снегопады, а улицы то и дело превращались в каток. В некоторых районах можно заметить гигантские снежные кучи. Петербуржцы просили губернатора Александра Беглова посодействовать в вопросе уборки улиц. Тем не менее пока горожанам не удалось добиться удовлетворительного ответа от Смольного.
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