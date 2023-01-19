Экс-депутат Андрей Попов скончался в 59 лет

Бывший депутат Госдумы Андрей Попов скончался несколько дней назад. В свое время политик работал в команде экс-помощника президента России Владислава Суркова.
О смерти Попова сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев, который занимал пост его заместителя. По словам парламентария, об уходе 59-летнего политика стал известно только сегодня.
Ивлев добавил, что у Попова были проблемы с сердцем, передает РБК. В последнее время бывший депутат не работал и жил на пенсии.
Андрей Попов занимал пост в Госдуме с 1993 по 1995 год. После этого он трудился помощником тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2000 году политик пришел на работу в администрацию президента, где стал начальником управления по внутренней политике.