Экс-депутат Андрей Попов скончался в 59 лет

Андрей Попов занимал пост в Госдуме с 1993 по 1995 год. После этого он трудился помощником тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2000 году политик пришел на работу в администрацию президента, где стал начальником управления по внутренней политике.