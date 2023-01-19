Захарова провела параллель между Киевом и ИГИЛ после обнародования деталей смерти Киреева

Дипломат высказалась о деталях гибели указанной персоны в Telegram-канале. Захарова провела параллель между Киевом и ИГИЛ✱ (запрещенная в России террористическая организация). По словам дипломата, представители объединения являются «наивными детьми» по сравнению с украинскими властями.