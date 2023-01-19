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Захарова провела параллель между Киевом и ИГИЛ после обнародования деталей смерти Киреева

Политика
Захарова провела параллель между Киевом и ИГИЛ после обнародования деталей смерти Киреева

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийстве участника переговоров с РФ Дениса Киреева.

Дипломат высказалась о деталях гибели указанной персоны в Telegram-канале. Захарова провела параллель между Киевом и ИГИЛ✱ (запрещенная в России террористическая организация). По словам дипломата, представители объединения являются «наивными детьми» по сравнению с украинскими властями.

Подоляк в беседе с журналистами рассказал, что Киреева убили из-за отсутствия координации между силовыми структурами государства. Определенные службы имели к нему претензии. Однако вопрос не получилось решить посредством диалога, добавил Подоляк.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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